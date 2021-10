Cherbourg. Contrat entre les CMN et le Mozambique : cinq inculpations aux États-Unis

Le financement du contrat entre les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) de Cherbourg (Manche) avec le Mozambique constitue l'un des pans d'une enquête ouverte aux États-Unis. Elle a conduit à l'inculpation de cinq personnes le jeudi 3 janvier 2019.

Un ministre du Mozambique inculpé

Parmi les mis en cause, l'ancien ministre des finances mozambicain, Manuel Chang. Ce dernier était présent à Cherbourg le 5 septembre 2013, pour la signature en grande pompe de ce contrat, en présence des ministres de l'époque Bernard Cazeneuve et Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, la justice américaine soupçonne le Mozambicain d'avoir garanti, au nom de son pays, deux milliards de dollars d'emprunts pour la construction de navires de pêche, en échange de pots-de-vin. Selon Les Echos, trois banquiers et un businessman qui a travaillé pour la maison-mère des CMN, Privinvest, ont également été inculpés.

Pour mémoire, l'accord signé à Cherbourg portait sur la construction de 24 chalutiers et six patrouilleurs par le chantier naval manchois, pour "environ 200 millions d'euros" avait précisé en 2013 l'actionnaire des CMN et patron de Privinvest, Iskandar Safa. Cependant, il ne s'agissait que d'une partie du contrat avec le Mozambique. Trente autres bateaux devaient notamment être construits sur les autres chantiers du groupe Privinvest.

"Pas de commentaires"

Interrogé ce mercredi 9 janvier 2019, le président des CMN, Pierre Balmer, s'est refusé à commenter l'affaire. Il confirme simplement la livraison des 24 chalutiers au Mozambique - dont une partie seulement avait été construite à Cherbourg, le reste en sous-traitance. Ce contrat avait remis à flot les CMN, dont les salariés avaient connu en 2013 plusieurs périodes de chômage partiel. Le président de la République, François Hollande, était lui-même venu assister à la découpe de la première tôle… avec son homologue du Mozambique.