Cherbourg. François Hollande et Bernard Cazeneuve en dédicace à Cherbourg

On l'a vu à Rouen (Seine-Maritime), Lisieux (Calvados) ou Alençon (Orne)… L'ex président de la République, François Hollande, a suspendu mercredi 18 juillet 2018 sa tournée de dédicaces aux quatre coins du pays. Son livre, Les leçons du pouvoir, publié le jeudi 11 avril aux éditions Stock, s'est vendu à près de 100 000 exemplaires. François Hollande l'a dédicacé dans 56 villes et 48 départements français.

À Cherbourg le 31 août

Selon l'AFP, l'ancien chef de l'État devrait tenir quelques séances supplémentaires à la fin du mois d'août 2018, notamment à la librairie Ryst de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), le vendredi 31. L'ex président de la République sera aux côtés du local de l'étape, Bernard Cazeneuve, son ancien Premier ministre, également ancien maire de la ville socialiste.

Bernard Cazeneuve aussi écrit

Lui-même avait publié un livre après la fin du quinquennat. Intitulé Chaque jour compte, il raconte son passage à Matignon. Un autre est d'ores et déjà programmé sur son expérience au ministère de l'Intérieur, marquée par les attentats terroristes. Un ouvrage "plus épais, plus tragique aussi", selon Bernard Cazeneuve.