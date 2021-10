Cherbourg. A Cherbourg, où déposer son sapin de Noël pour qu'il soit recyclé ?

Après un petit mois de bons et loyaux services près des cheminées, il est temps pour les sapins de connaître une nouvelle vie. À Cherbourg-en-Cotentin (Manche), la ville renouvelle ses points de collecte afin de recycler ces arbres de Noël.

Soixante et un points sont répartis sur la commune nouvelle. La population a jusqu'au 20 janvier 2019 pour les déposer, sans décoration, sans neige artificielle et sans sac (seul le sac Handicap international, entièrement biodégradable et labellisé " ok compost ", est accepté).

Soixante-et-un points de collecte sont répartis en ville. - Commune de Cherbourg-en-Cotentin

Transformés en compost

Les sapins collectés sont ensuite transportés sur la plateforme de compostage située à la déchèterie du Becquet à Tourlaville, broyés et mélangés à d'autres matières végétales pour devenir du compost, qui sera utilisé sur les parterres de la ville.

L'an passé, 5 073 sapins ont été collectés, ce qui a permis de créer douze tonnes de compost.

Liste des points de collecte

CHERBOURG-OCTEVILLE

- La Pérouse

- École Bayet

- Mairie de la Butte

- Rue Île de France

- Parking Manécierie

- Parking église Saint-Pierre - Saint-Paul

- Amont-Quentin

- Place Divette

- Parc Liais

- Le Maupas (face place Jean Moulin)

- MJC le Maupas Maison F. Giroud

- Rue Carnot

- Rond-point Minerve

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

- Résidence Lecanu : rue Lecanu

- Résidence de la Bonde : avenue Prévert

- Résidence Brécourt : impasse Brécourt

- Hainneville haut : rue Albert Mahieux

- La sèche mare : avenue Danton

- Résidence les Herches : rue des Herches

- Résidence de la Saline : rue Bougeois

- Résidence des Couplets : rue des Allumettes

- Résidence Les terrasses : avenue de Tourville

- Résidence Jouhaux : rue Léon Jouhaux

- Résidence Ribière : rue Pasteur

- Résidence du Val l'abbé : rue du Val l'Abbé

QUERQUEVILLE

- Parking les Courlis

- Parking rue de la Marche

- Rue Messent

- Place A. Rossel

LA GLACERIE

- Parc au village

- Parc au stade de la Saillanderie

- Parcs à la Bricquerie

- Parc à la salle Bellevue

- Parc PRJ (point rencontre jeunes) rue du vice-amiral Lemonnier

- Parc à la Motterie

TOURLAVILLE

- Le Becquet

- Cité Eglantine : rue des Alliés

- Cité des Flamands : rue du 8 Mai

- Résidence Diderot : rue Augustin Lemaresquier

- Résidence les Cols verts : rue du Caplain

- Résidence Northeim : rue de la Fonderie

- La Poste : avenue des Prairies

- Résidence Médéric

- Résidence Bagatelle : rue du Grand Pré

- Résidence du Trottebecq : rue H Berlioz

- Rue Roosevelt : rue René Cassin

- Place Quévillon

- Clos Saint-Jean

- Hameau Burnel

- Pont de la Noë

- Les Mielles

- Résidence Francterres

- Buisson

- Hameau Pharès

- Rue Bourvil

- Parc Bagatelle

- La Place

- Rue de l'Églantine

- Cité Clair Logis

- Bourbourg

- Salle de l'Europe

A LIRE AUSSI.

Le Havre : votre sapin devient compost

Les Foulées: circulation et stationnement fortement réglementés à Cherbourg

À Caen, fêtez Noël de façon éco-responsable

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Le portrait robot de votre sapin de Noël