Cherbourg. Benoît Hamon en réunion publique à Cherbourg

L'ancien ministre Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération.s, se rend à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) mercredi 24 octobre 2018, dans le cadre de son tour de France et d'Europe des solidarités.

Le candidat malheureux du PS à la présidentielle de 2017 s'exprimera lors d'une réunion publique au complexe Chantereyne, dans ce bastion socialiste qui lui avait accordé 9,54 % des suffrages au premier tour. Auparavant, il ira à la rencontre d'associations du Cotentin qui œuvrent dans le secteur de la solidarité et de l'insertion.

Trois élus locaux en font partie

Après avoir quitté le PS, Benoît Hamon avait créé le mouvement M1717 - rebaptisé Génération.s - le samedi 1er juillet 2017. Une organisation qui se structure. Dans le Cotentin, elle revendique une trentaine de militants actifs, dont trois élus locaux, notamment la conseillère régionale Claudie Launoy.

Sur le fond, Génération.s milite sur des thèmes déjà portés par Benoît Hamon en 2017 : le revenu universel, la sixième république, alternatives sociales et agricoles pour un monde plus solidaire, plus écologique.

Réunion publique le mercredi 24 octobre 2018 à 20h30, salle polyvalente du complexe Chantereyne.