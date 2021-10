Caen. On refait 2018 : le top 10 des articles les plus lus cette année

Retrouvez les 10 articles les plus lus sur le site de Tendance Ouest pendant l'année 2018 ! Il y a même quelques articles que l'on n'attendait pas à ce niveau-là. L'année 2018 est une année record sur le site de Tendance Ouest. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci de notre fidélité.

10/ [Carte] Gilets jaunes : 61 rassemblements et lieux de blocage en Normandie

Le samedi 17 novembre 2018, de nombreux rassemblements étaient annoncés un peu partout. Sans organisation. La rédaction de Tendance Ouest avait donc décidé d'essayer d'y voir plus clair en établissant une carte, à partir des données des différents groupes Facebook du mouvement.

9/ Appel à témoins : Près de Fécamp, la gendarmerie recherche l'auteur d'une tentative d'enlèvement

Le jeudi 25 janvier 2018, un homme a tenté d'enlever une femme à l'aide d'un fourgon près de Fécamp (Seine-Maritime). La victime a pu s'enfuir. La gendarmerie a lancé un appel à témoins.

8/ "Se boujouter" est officiellement autorisé par la langue française

Euh lo ! Un sujet typiquement normand ! Le mot "boujouter" s'est taillé une jolie part dans les nouveautés de l'édition 2018 des dictionnaires de la langue française.

7/ Accident sur l'axe Coutances/Saint-Lô : le pilote tué est un ado de 14 ans

Le mardi 27 mars 2018, une moto et deux véhicules sont entrés en collision sur l'axe Coutances/Saint-Lô. Le bilan est dramatique avec le décès d'un adolescent de 14 ans.

6/ Tendance Live Granville : la programmation est connue !

Madame Monsieur, Joyce Jonathan, Amel Bent, Diva Faune, Tal, Hoshi, Boulevard des airs, Mosimann, Klingande, Barcella, Ludan et Antsa & Mendrika ont composé la belle programmation d'un Tendance Live qui a, une année encore, remporté un franc succès.

5/ François Hollande et Julie Gayet bientôt propriétaires d'une maison dans la Manche ?

François Hollande, et sa compagne, l'actrice Julie Gayet, bientôt propriétaires d'une villa de Saint Pair sur Mer, près de Granville (Manche) ? C'était la rumeur qui avait enflé et enflammé les lecteurs de Tendance Ouest.

4/ Dix voitures privées avec radars embarqués flashent partout en Normandie

La route a pris une grande part dans les discussions qui ont embrasé 2018. Dans cet article, vous avez découvert dix voitures de société privée, avec radars embarqués qui circulent dans les cinq départements normands+. Elles contrôlent la vitesse et verbalisent automatiquement les conducteurs en infraction.

3/ Homme armé à Caen ? Le périmètre du CHU bouclé

Un individu armé a été signalé, vendredi 9 mars 2018, à l'intérieur du CHU de Caen (Calvados). Un important dispositif de sécurité a été déployé. Les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation malgré la fouille complète de l'établissement. L'incident n'a pas fait de blessés.

2/ Rouen : boire un verre dans l'univers d'Harry Potter ou de Star Wars

Les fans de l'univers du plus célèbre des sorciers ou des aventures des rebelles seront ravis. Un bar de Rouen (Seine-Maritime) propose de prendre un verre immergé dans ces thématiques.

1/ À Caen, un appel lancé pour bloquer le périphérique

Gilets jaunes : origines. Tendance Ouest était l'un des tout premiers sites internet à déceler des mouvements sur les réseaux sociaux qui appelaient à des actions le samedi 17 novembre 2018. L'article avait fait grand bruit et est vite devenu viral sur les pages Facebook qui appelaient à des blocages.

