Dieppe. Christelle gagne sa console de jeux pour Noël

Ce mardi 18 Décembre 2018 la Nintendo Classic Mini en jeu sur Tendance Ouest a trouvé un nouveau domicile, elle sera installée prochainement chez Christelle, auditrice et habitante de Dieppe.

Avec l'approche des fêtes de fin d'année les cadeaux affluent sur notre antenne et vos propositions aussi lorsqu'il s'agit de découvrir le fameux objet caché. Et ce dernier n'a pas été caché très longtemps.

Petit rappel en début d'enquête nous savions que cet objet pouvait avoir un rapport avec Noël et pouvait être lumineux. Bougie, guirlande, projecteur laser ou encore cierge magique, vous n'avez pas manqué d'idées et de questions pour mettre la main sur la console Nintendo.

Au final Christelle notre gagnante Seino-Marine a évité le heurtoir ; revenons sur sa victoire :

L'enquête était sur les rails ce mardi Impossible de lire le son.

Il ne reste plus que quelques jours avant le réveillon et le passage du Père-Noël, vous avez jusqu'à ce vendredi 21 Décembre pour découvrir le nouvel objet mystère en écoutant Tendance Ouest entre 9h et 13h. C'est dorénavant 2 Playmobil XXL de 60 cm de haut (Une princesse et un chevalier) qui sont à remporter. Succès garanti auprès des enfants !

Participation au jeu en envoyant TOM au 7 11 12 par sms (65 cts+coût sms).