Occagnes. Frédéric remporte 3 valises à roulettes de marque Trolley

La saison de "Cherchez, trouvez, gagnez" s'achève ici sur cette victoire de Fredéric, auditeur Ornais d'Occagnes et fidèle à Tendance Ouest. Pour ce mois de Juillet 3 valises de la marque Trolley et de tailles différentes étaient en jeu, elles sont équipées de roulettes pour un déplacement plus facile. Notre vainqueur réalise donc une économie de 200€ grâce à sa bonne réponse donnée ce jeudi 4 Juillet 2019 sur l'antenne de Tendance Ouest.

Concernant l'enquête nous savions qu'il était possible de s'asseoir sur l'objet, que ce dernier pouvait se déplacer. La rosalie, le Tandem ou même le vélo ont été entendus sur nos ondes, mais la bonne réponse la voici. Disons que Frédéric se trouvait sur la bonne voie :

Le dernier objet mystère de la saison découvert Impossible de lire le son.

Tout l'été Tendance Ouest vous offre de nombreux cadeaux, restez connectés sur tendanceouest.com et branchés sur votre radio normande pour ne rien manquer!

