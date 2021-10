Aunou-sur-Orne. Lucie d'Aunou sur Orne remporte son séjour au Futuroscope

Cherchez, trouvez, gagnez, votre jeu d'enquête avec Tom sur Tendance Ouest vous réserve toujours son lot de surprises et de rebondissements. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il fallait avoir le nez fin pour trouver l'objet caché ces derniers jours.

Nous savions que cet élément se portait sur le visage et plus précisément le nez. Après avoir passé en revue les écharpes, bonnets, lunettes et ou autres bijoux, nous avions une piste : le carnaval et la Saint Sylvestre. Piste qui n'a pas forcément précipité les réponses vers l'objet caché puisqu'après avoir eu de nombreux masques à l'antenne, les propositions se sont éloignées du centre, alors que ça commençait à sentir bon.

Fin de suspense, revivons la réponse, c'est Lucie d'Aunou sur Orne qui nous l'a donné ce mercredi 12 Décembre 2018 :

Découverte de l'objet mystère sur l'antenne de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Lucie gagne donc son séjour à Poitiers au Futuroscope, avec hôtel (+ petit-déjeuner offert) et accès au spectacle nocturne.

Si vous souhaitez gagner vous aussi de beaux cadeaux pour cette fin d'année, écoutez votre radio Tendance Ouest en Normandie !

Nouvel objet mystère à découvrir et nouveau cadeau dès maintenant entre 9h et 13h dans "Cherchez, trouvez, gagnez" : la console Nintendo Classic Mini.