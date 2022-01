Gruchet-le-Valasse. Pauline de Gruchet le Valasse gagne l'E-Zichef et le jeu PES 2019

Une nouvelle fois Tendance Ouest vous a offert de très beaux cadeaux. Dans "Cherchez, trouvez, gagnez" Tom vous proposait de remporter l'E-Zichef et le jeu PES 2019.

L'E-Zichef permet de réaliser des raclettes, fondues, grillades et crêpes. Et après un repas très calorique le jeu PES 2019 lui permettra de se dépenser derrière la manette de la Playstation 4. C'est Pauline, auditrice Seino-marine de Gruchet le Valasse, qui a rafflé la mise le 2 octobre 2018.

L'un des indices importants de cette enquête : la jeunesse de l'objet recherché. Nous étions sur quelque chose de manuel ; découvrez la réponse :

L'objet mystère découvert en direct Impossible de lire le son.

Immédiatement une nouvelle enquête est lancée et d'autres cadeaux sont en jeu. En vous inscrivant par sms avec le code TOM au 7 11 12 (65 centimes + coût sms) vous pourrez peut-être repartir avec vos 4 entrées pour le parc du Futuroscope ainsi que 100€ en chèque-cadeau à dépenser sur place. Si Poitiers vous donne envie suivez et participez dès maintenant à "Cherchez, trouvez, gagnez" entre 9h et 13h sur Tendance Ouest !

