Hors Normandie. Écoutez l'heureuse gagnante du robot pâtissier et des 4 entrées au Futuroscope

Un objet qui peut s'accrocher parfois au mur mais n'est pas utilisé comme décoration, il a besoin de quelque chose pour fonctionner, existe souvent en blanc ou noir et rend surtout service. D'accord ce n'était pas l'enquête la plus simple. Depuis une semaine environ dans "Cherchez, trouvez, gagnez" beaucoup de questions et de propositions ont été données à l'antenne mais aucune ne vous a emmené sur la bonne piste.

Ce vendredi 6 avril 2018 Isabelle de Flers elle-même ne pensait pas venir à bout de cette enquête. D'abord en partant sur un arrosoir elle décide ensuite de changer totalement de trajectoire ; un changement qui s'est avéré gagnant.

Retour sur l'objet caché :

L’immense joie d'Isabelle dans "Cherchez, trouvez, gagnez" Impossible de lire le son.

Isabelle de Flers remporte donc le robot pâtissier 1 000 watts rouge et son bol d'une capacité de 5 litres. Et cette aide en cuisine n'est pas son seul cadeau. Isabelle repart aussi avec 4 entrées pour le parc du Futuroscope de Poitiers, un très bon moment en perspective pour ses enfants.

Et vous, aviez-vous trouvé l'objet mystère ?

Désormais ce sont 10 places pour le prochain Tendance Live au Carré des Docks du Havre qui sont en jeu sur la nouvelle enquête avec Tom entre 9h et 13h. Rendez-vous sur ce créneau horaire pour vous aussi gagner vos cadeaux. 2 places pour le Tendance Live du Havre (vendredi 20 avril) seront automatiquement offertes aux auditeurs qui passent à l'antenne dès ce lundi 9 avril.

Inscriptions par SMS avec le code TOM au 7 11 12 (0,65 centimes hors coût opérateur) ou par téléphone pendant l'émission (9h-13h) au 0 892 23 73 38 (40 centimes par appel).

