Tendance Ouest vous offre vos 2 entrées + votre aller retour en autocar pour Disneyland Paris

Menez l'enquête sur Tendance Ouest avec Tom entre 9h et 13h, du lundi au vendredi c'est "Cherchez, trouvez, gagnez".

A l'occasion des portes ouvertes de l'aéroport du Havre le 18 février 2018, Tendance Ouest vous invite à jouer chaque matin pour tenter de repartir avec vos 2 entrées pour Disneyland Paris ainsi que votre aller retour en autocar au départ du Havre. Cette journée est prévue le samedi 28 avril avec Hangard Voyages.

La souris la plus populaire du monde vous tend les bras. Si vous aviez testé le "Space Mountain" de l'époque sachez qu'aujourd'hui cette attraction a été rebaptisée "Star Wars Hyper Space Mountain" ! Pour espérer entrer dans ce monde merveilleux il vous suffit de tenter votre chance à "Cherchez, trouvez, gagnez" avec Tom. L'objet recherché n'est pas très gros, sa forme ne permet pas d'ouvrir une porte et il est possible de l'accrocher.

Inscriptions par téléphone au 0 892 23 73 38 (40 centimes par appel) ou par sms avec le code TOM au 7 11 12 (65 centimes hors coût opérateur).

Une fois à l'antenne chaque auditeur peut poser une question et proposer l'objet auquel il pense. Une seule bonne réponse suffit pour partir à Marne la Vallée chez Mickey le 28 avril prochain.

