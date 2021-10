Bénouville. Mickael de Bénouville grand gagnant de "Cherchez, trouvez, gagnez" sur Tendance Ouest

C'est l'un des jouet les plus anciens qui était recherché entre 9h et 13h dans "Cherchez, trouvez, gagnez". Un objet qui s'accroche sur un doigt, ce n'est pas la bague, alors vous l'avez ?

Mickael de Bénouville (Calvados) a trouvé la réponse ce lundi 12 février 2018 aux alentours de 11h30 sur Tendance Ouest. Découvrez l'objet en question :

Revivez la victoire de Mickael, gagnant sur cet enquête Impossible de lire le son.

Notre auditeur gagne donc 2 entrées pour Disneyland Paris avec l'aller retour en autocar (Hangard Voyages) au départ du Havre et à l'occasion des portes ouvertes de l'aéroport du Havre le 18 février prochain.

Les recherches ne s'arrêtent pas là

Sans plus attendre une autre enquête mystère vous attend pour gagner un robot pâtissier. Rendez-vous dès maintenant entre 9h et 13h pour poser vos questions et proposer votre objet. Inscriptions : TOM par SMS au 7 11 12 (65 centimes hors coût opérateur) ou en composant le 0 892 23 73 38 (40 centimes / minute)

