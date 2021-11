Saint-Léonard. Caroline gagne ses pass pour la Cité de la Mer à Cherbourg

Les enquêtes se suivent et ne se ressemblent pas ! Seulement quelques matinées ont été nécessaires pour dénicher l'objet mystère qui couvrait précieusement les pass complicités pour la Cité de la Mer à Cherbourg. Ces pass donnent l'accès à ce lieu maritime en illimité pendant 1 an. Dès le printemps le nouveau parcours de la Cité de la Mer verra le jour "l'Océan du futur". Bien entendu le plus grand sous-marin visitable au monde, "le Redoutable", reste accessible tout comme la grande galerie qui regorge d'histoire ; les aquariums eux seront rouverts pour le printemps.

Concernant l'enquête menée à l'antenne nous cherchions un accessoire de bureau, rapidement vous avez dirigé les recherches autour de l'encre. Caroline, auditrice de Saint Léonard en Seine Maritime (à côté de Fécamp) a proposé la bonne réponse ce mardi 19 Février 2019. Ré-écoutez ce moment :

Tous les détails de la Cité de la Mer sur citedelamer.com.

Prenez part à la nouvelle enquête déjà en cours entre 9h et 13h sur l'antenne de Tendance Ouest. Découvrez le nouvel objet caché pour gagner l'intégrale des 8 films Harry Potter.