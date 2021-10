Vitrai-sous-Laigle. Barbecue & pass de la cité de la mer ont été remportés

Ça s'est passé dans la matinée de ce lundi 3 Juin 2019 sur les coups d'onze heure trente. Comme chaque jour de la semaine, Tom accueille l'un ou l'une d'entre vous à l'antenne pour vous aider à découvrir l'objet mystère. Chaque personne peut une fois en direct sur nos ondes poser une question pour s'aiguiller puis annoncer l'objet auquel elle pense. Il y a une enquête à mener tous les matins du lundi au vendredi.

Ce 3 Juin deux cadeaux étaient offerts à celle ou celui qui proposait la bonne réponse sur nos ondes. Pour le coup c'était une auditrice, nommée Catherine. Voilà ce qui s'est passé :

La roue tourne comme on dit, et en ce début de semaine elle a tourné pour Catherine qui repart donc avec son Barbecue Weber, 47cm de diamètre pour réaliser de nombreuses grillades et son pass "Complicité" pour visiter la cité de la mer de Cherbourg en illimité pendant 1 an (tout en profitant d'avantages).

