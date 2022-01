Écrainville. Fleur d'Écrainville gagne son séjour au Puy du Fou

Une fois de plus vous étiez nombreuses et nombreux derrière votre poste, au travail, à la maison ou encore dans votre voiture à chercher l'objet caché entre 9h et 13h sur Tendance Ouest. La décoration et la collection étaient les deux principales pistes de cette enquête.

Dé à coudre, timbre, statue, capsule de champagne, tapis… toutes ces propositions avaient effectivement des points communs avec l'enquête mais ne remplissaient pas totalement les critères requis par l'objet tant convoité. Ensuite une question sur la porcelaine a fait avancer les recherches à grand pas.

C'est dans le courant de la matinée du mercredi 27 Mars 2019 que l'enquête s'est terminée en direct et grâce à Fleur, auditrice Seino-Marine :

Aviez-vous trouvé l'objet mystère ? Impossible de lire le son.

Spectacles, restaurant et hôtel thématisé, Fleur et son entourage pourront profiter de ce séjour en pension complète (2 jours et 1 nuit). Découvrez toutes les animations du parc sur puydufou.com