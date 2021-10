Caen. Football (Ligue 1) : Libération à la dernière seconde pour Caen ! 

Le match.

Fabien Mercadal l'avait confié dans l'émission Club Foot, ce lundi 17 décembre, le coach caennais voulait voir ses joueurs se lâcher. Ce mardi soir 18 décembre face à Toulouse, les premiers instants ont été prudemment gérés par les Malherbistes, jusqu'à l'éclair de Saïf Khaoui. En sortie du quart d'heure initial, le Tunisien est venu ouvrir le score de splendide façon (18e). Dès lors, les hommes de Mercadal ont semblé retrouver de l'allant dans un dispositif sûr, empêchant les Sudistes de se créer des occasions. Rien ne filtre sur le but de Samba jusqu'à un coup du sort, à quelques minutes de la pause. Sur un centre renvoyé, Baysse contre du bras et occasionne l'intervention de la vidéo assistance que M. Gautier utilise pour accorder le penalty synonyme d'égalisation à Gradel (43e).

Sur une erreur de jeunesse



Le début de seconde période est disputé. Caen veut appuyer à nouveau sur l'accélérateur mais le centre de Beauvue et la reprise de Fajr ne trouvent que les bras de Reynet (58e). Toulouse cherche à ne pas laisser Caen prendre du rythme dans ces quarante-cinq dernières minutes et il faut l'entrée en jeu et la première frappe croisée de Joseph pour réveiller d'Ornano et contraindre Reynet à la parade (72e). Les minutes filent et le "SMC" colonise désormais le camp du "Téfécé" pour tenter d'arracher la victoire. Et cette erreur qu'il ne fallait pas commettre, les Toulousains la font au bout du temps additionnel. Sur un débordement, le malicieux Joseph oblige Diakité à faire faute dans la surface de réparation. Fajr a le penalty d'un succès essentiel au bout du pied et ne manque pas l'aubaine, trompant Reynet pour offrir trois points de haute lutte aux "Rouge et bleu"... le tout à la 99e minute de jeu !

Les buts.

18e : Long dégagement de Samba. Crivelli est à la bagarre et trouve Khaoui à hauteur des 40 mètres plein axe. C'est alors que le Tunisien prend sa chance contre toute attente et expédie un missile flottant qui bat imparablement Reynet.

Caen : 1- Toulouse : 0

41e : Sur un dégagement de la défense, Gradel frappe et voit son tir contré du bras par Baysse. Après visionnage de la vidéo, M. Gautier accorde le penalty et Gradel le transforme.

Caen : 1- Toulouse : 1

90e +4 : Joseph prend le meilleur sur Diakité et se faufile dans la surface de réparation. Le défenseur toulousain commet l'irréparable. Après visionnage de la VAR, M.Gautier confirme sa décision et Fajr bat Reynet.

Caen : 2- Toulouse : 1

La fiche.

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M .Gautier, Spectateurs : 14 000

Avertissements : Caen : Fajr (35e), Crivelli (84e) , Toulouse : Amian (86e)

CAEN : Samba, Guilbert, Baysse, Dijku, Armougom, Diomandé, Oniangue (Sankoh 11e), Fajr (cap), Khaoui (Tchokounté 79e), Beauvue (Joseph 68e), Crivelli, entr : Fabien Mercadal

TOULOUSE : Reynet, Sylla, Moubandje, Adou, Diakhité, Cahuzac, M'Bia, Dossevi (Jean 66e), Durmaz (Sidibé 90e), Mubélé (Sanogo 58e), Gradel (cap), entr : Alain Casanova

Buts : Caen : Khaoui (18e), Fajr (90e +5), Toulouse : Gradel (43e sp)