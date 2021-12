Caen. Football (Ligue 2) : défaite tardive mais logique de Caen à Troyes

Le match.

Campé dans son 5-3-2 préférentiel et malgré l'injection de nouveaux éléments comme Toufiqui ou Jeannot, le onze Malherbiste se contente de ne laisser aucun espace à de timides Troyens dans l'entame de match. Dans ces conditions, les occasions n'existent pas pendant une demi-période, jusqu'à ce que Diaw ne manque sa remrise de la tête mais Touzghar ne profite pas de l'aubaine (23e). Sacko lui, voit d'abord son but refusé avant que Pintor n'ouvre logiquement la marque (34e). Difficile d'excuser les Normands qui dans leur production, n'offrent pas la moindre réaction et regagnent les vestiaires pour la pause sans jamais avoir mis Gallon en danger.

Au bout du temps additionnel

Et l'affaire se répète d'entrée de seconde période. Troyes est tout proche de doubler la mise par Barthelmé (50e) et Caen ne propose absolument rien dans le jeu. Pas la moindre balle dans la surface adverse, des pertes de balles continuelles et des manques techniques criants à l'arrivée dans le camp Troyen. Après une heure de jeu, le Stade Malherbe n'a comblé aucune des carences observées depuis le début de saison. Le temps file et rien ne vient jusqu'à un quart d'heure du terme où par deux fois, Gonçalves et Repas percutent (74e, 76e). Et la récompense tombe dans la foulée puisque sur corner, Sankoh est à la retombée et bat Gallon (77e). A la surprise générale, Caen remet le marquoir à la parité et offre une fin de match plus conquérante. Mais dans le temps additionnel, alors que le point semblait dans la poche normande, Chambost offre le succès aux siens d'un tir limpide. Loin d'être illogique (90e+2). Le travail est plus que jamais devant pour un SM Caen désormais 16e de Ligue 2...

Les buts

34e : Caen souffre depuis plusieurs minutes et sur un ballon traînant en sortie de surface de réparation, Pintor reprend le ballon et d'une volée croisée, loge le cuir dans le coin droit du but de Riou.

Troyes : 1- Caen : 0

77e : Corner obtenu à la suite d'un bon travail de Repas. Le ballon traîne, Troyes peine à relancer et c'est Sakho qui se trouve à point nommé pour battre Gallon d'un tir dévié.

Troyes : 1- Caen : 1

90+2 : Des 25 mètres plein axe, Chambost expédie un tir croisé superbe qui termine sa course au fond des filets de Riou.

Troyes : 2- Caen : 1

La fiche

Mi-temps : , Arbitre : M. Varela ; Avertissements : Troyes : Barthelmé (13e), Souaré (45e), Caen : Armougom (65e)

TROYES : Gallon, Kouyaté, Salmieri, El Hajjam, Souaré, Tardieu, Pintor (Chambost 84e), Pires (Raveloson 79e), Barthelmé (Bedia 66e), Touzghar (cap), Sacko, entr : Laurent Battles

CAEN : Riou, Zahary, Diaw, Rivierez, Gonçalves, Sankoh, Deminguet (Avounou 66e), Goncalves (cap), Toufiqui (Repas 74e), Jeannot, Moussaki (Joseph 83e), entr : Rui Almeida

Buts : Troyes : Pintor (34e), Chambost (90e+2) Caen : Sankoh (77e)

