Caen. 320 000 Normands croient au père Noël !

Un Normand sur dix a moins de sept ans selon une étude de l'INSEE publiée le mardi 18 décembre 2018. L'institut a publiée une étude sur les enfants normands.

L'INSEE a réalisé une étude sur les naissances en Normandie. - INSEE

C'est en Seine-Maritime que le père Noël aura le plus de travail cette année puisque 122 000 enfants sont présents sur le territoire du département, soit près de deux fois plus que dans le Calvados (63 550 enfants) et dans l'Eure (63 340 enfants). Dans la Manche, il y a 43 230 enfants tandis que dans l'Orne, il n'y a "que" 24 570 enfants.

• À lire aussi. Démographie dans l'Orne : c'est la mobilisation générale



Une étude en septembre avait montré le vieillissement de la région

Dans une analyse publiée le jeudi 20 septembre 2018 dernier, l'INSEE avait indiqué que la Normandie vieillit plus rapidement que la France métropolitaine. 21 % des habitants ont 65 ans ou plus, et le nombre de Normands stagne : 3 342 467 au 1er janvier 2018, un chiffre resté stable en 2017, après une légère croissance les années précédentes. La cause : toujours autant de décès mais moins de naissances, qui ne sont pas compensées par les nouveaux arrivants. Quant à l'espérance de vie, elle se situe à un peu plus de 78 ans pour les hommes et près de 85 ans pour les femmes