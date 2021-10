Bolbec. Des éoliennes en projet autour de Bolbec

Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) s'est donné comme projet de devenir un territoire 100 % renouvelable (hors industrie) d'ici 2040. Un outil pour y parvenir : les éoliennes. L'agglomération a identifié trois zones susceptibles d'accueillir des parcs éoliens qui pourraient au maximum accueillir douze éoliennes : Bolbec-Raffetot, Raffetot-Rouville et Bolleville.

Un mât de mesure

Le secteur Bolbec-Raffetot est le plus avancé. Des études paysagères sont en cours depuis août 2018 pour intégrer au mieux les éoliennes dans le paysage en tenant compte des infrastructures existantes comme l'autoroute, la ligne de chemin de fer et la ligne à haute tension. Une étude de la faune et de la flore est également en cours depuis août 2018. Il s'agit notamment de recenser l'activité des animaux sur le site pour prendre en compte toutes les espèces pouvant se trouve sur les lieux et les gêner le moins possible.

Nouvelle étape dans les études : l'installation d'un mât de mesure de 85 mètres de haut en début d'année 2019. Il va permettre de déterminer la force du vent, son orientation, calculer l'humidité et identifier la présence ou non de chauves-souris protégées.

Début de chantier espéré pour 2022

La dernière étude menée concernera l'acoustique. Des micros vont être implantés chez des riverains pour déterminer la nuisance sonore. Une éolienne doit être installée au minimum à 500 mètres d'une habitation.

Toutes ces études devraient durer un an. L'objectif est de déterminer l'emplacement et la puissance des éoliennes.

Des réunions et des permanences publiques seront organisées entre 2019 et 2020. L'autorisation environnementale unique sera demandée en 2021 pour un début de chantier espéré en 2022. Le site de Bolbec-Raffetot pourrait accueillir quatre éoliennes.