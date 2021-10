Dernière minute. Noël 2018 : les idées de cadeaux littéraires de la rédaction

Il n'est jamais trop tard pour faire plaisir à vos proches ! Pour vous aider à trouver le cadeau adéquat, voici une sélection de livres pour toute la famille.

Le parler de Normandie

Réné Lepelley est l'auteur de ce dictionnaire publié aux éditions Bonneton, fruit de recherches sémantiques menées sur l'ensemble du territoire. Ce petit dictionnaire très agréable à feuilleter permet d'appréhender la richesse de notre langue régionale ainsi que ses nuances en fonction des zones géographiques mais aussi la survivance de certaines formulations : amusant et instructif ! (12,90€)

Paysans de Normandie aujourd'hui

Issu de la collaboration du photographe Armand Frémont et du géographe Christian Malot, cet ouvrage documentaire publié chez Orep se consacre aux agriculteurs et nous livre des informations précieuses sur l'évolution des méthodes d'élevage ou des modes de productions grâce aux témoignages d'hommes et de femmes passionnés qui nous révèle leur quotidien. (29,90€)

Normandie Juin 44

Publié aux éditions Orep, cette série comprend à l'heure actuelle cinq bandes dessinées chacune consacrées à un secteur du Débarquement. Le premier tome nous plonge dans l'enfer des combats menés à Omaha Beach et sur la pointe du Hoc en suivant le parcours de deux frères : Peter et Jim. Le scénario tient en haleine et permet d'intéresser les plus jeunes lecteurs à cet épisode incontournable de notre histoire. (coffret 65€ les cinq tomes)

Rouen entre légende et histoire

Anne Marchand aborde dans ce très bel ouvrage publié aux Éditions des Falaises la riche histoire de Rouen. Elle évoque les origines mythologiques de la ville, nous explique les noms de rue, et révèle milles et une tradition et légendes, célèbres ou méconnues, qui font aujourd'hui partie du patrimoine rouennais comme la gargouille de Saint Romain et la confrérie des conards ! (26€)

Rouen de Napoléon Ier à nos jours

Les éditions rouennaises Petit à petit enrichissent leur collection par un nouveau tome de la BD inspirée par l'histoire de Rouen. Ce chapitre commence par le naufrage du Télémaque au lendemain de la révolution, évoque les révoltes populaires de 1848, l'exposition coloniale ou encore les bombardements de la semaine rouge. Chacun de ces épisodes est complété par une annexe documentaire et offre ainsi le moyen d'apprendre en se divertissant ! (15,90€)