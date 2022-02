Rouen. Pour Noël, des idées cadeaux "made in Rouen"

La Normandie dans un panier

Quoi de mieux à l'heure de se mettre à table pour les fêtes que d'offrir quelques spécialités régionales ? L'Échoppe Normande, près de la cathédrale de Rouen, propose toute une gamme de produits normands et de l'agglo de Rouen, soigneusement sélectionnés. Certains sont très connus, comme le Neufchâtel, le Calvados ou les biscuits Jeannette. D'autres restent à découvrir pour les non-initiés. Pour Noël, la boutique propose des paniers à offrir. Dans celui-ci, vous retrouvez du caramel de pomme dieppois, fait à Arques-la-Bataille, du miel de fleur de Saint-Victor-l'Abbaye, du pâté de ferme de Grigneuseville, du caramel de Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore de la confiture de Mesnil-Sous-Jumièges. Vins, bières, cidres et spiritueux, tous Normands, sont aussi à découvrir et à acheter sur place pour accompagner ces mets. Idéal donc pour s'ouvrir l'appétit et mettre en valeur auprès de ses proches le terroir local.

Les bougies de Charroux

Elles réchauffent l'atmosphère pendant les longues soirées d'hiver. Ces bougies sont en plus parfumées. Elles sont fabriquées à Charroux, en Auvergne, et vendues dans l'une des rares boutiques du pays à Rouen, à deux pas de la cathédrale. Des bougies artisanales, entièrement fabriquées à la main et qui sont ensuite mises en pots de confiture. Il y a quelques années, les bougies de Charroux obtiennent le label RAL qui garantit qu'elles se consument sans dégagement de produits nocifs. Elles sont étudiées pour se consumer de manière optimale : entre 60 et 100 heures, selon la taille choisie. Reste à ne pas se tromper sur les parfums, en fonction du proche à qui vous adressez le cadeau. Il en existe près de 90 ! Pour cette photo, nous avons choisi Douceur de Noël (c'est de saison), herbes coupées et sucre d'orge.

Les bougies Charroux. - Pierre Durand-Gratian

Tout Rouen dans une BD

Vos proches sont-ils incollables sur la ville de Rouen et son histoire ? Ces BD, éditées par Petit à Petit, ont rencontré un rapide succès en librairie. Elles associent 17 dessinateurs, scénaristes et coloristes qui vous proposent de vous replonger dans les périodes clés de l'histoire de la ville aux cent clochers. Le dernier tome est sorti le 6 octobre dernier. Il s'intéresse à la période qui va de Louis XI à la Révolution française, avec notamment les visites régulières de Molière, proche de Pierre Corneille. Si vous souhaitez offrir toute la collection, le premier tome raconte l'histoire de Rotomagus à Rollon et le deuxième de Rougemare à Jeanne d'Arc. Cinq tomes en tout doivent paraître. Et si vous êtes impatient, deux tomes existent déjà à propos de la ville du Havre. Un bon moyen de revoir ses classiques d'une manière ludique pour, ensuite, briller en société.

Rouen en BD. - Pierre Durand-Gratian

Un poster pour colorier la Normandie

Présenté dans une petite pochette rigide, ce poster atteint les dimensions de 49 sur 65 cm. C'est une véritable fresque conçue par l'illustrateur Carlos Da Cruz, spécialisé en littérature jeunesse, qui invite les jeunes enfants à explorer les richesses de notre territoire tout en s'amusant. Truffé de détails insolites, ce poster met l'accent sur les particularités de notre région entre terre et mer. L'observateur attentif y verra aussi bien figurer les éoliennes off-shore que les cloches de Villedieu-les-Poêles, un jockey et son attelage évoquent les courses hippiques mais la célèbre tapisserie de Bayeux est également représentée. Un judicieux condensé de tradition et de modernité. Ce poster mentionne aussi des figures incontournables de la Normandie : Monet saluant le public depuis son pont japonais, Jeanne d'arc en armure à Rouen, mais aussi Arsène lupin, fameux héros d'Étretat. Poster à colorier : la Normandie. Carlos Da Cruz. Éditions la Petite boîte. Prix 6,90 €.

Un coloriage ludique qui représente la Normandie et ses symboles. - Aurélien Delavaud

Maisons célèbres de Normandie

Hélène Martin et Yves Lecouturier, respectivement photographe et historien, ont travaillé de concert pour réaliser ce bel ouvrage documentaire qui nous invite à parcourir la Normandie sur les traces de ses hôtes illustres : stars de cinéma, écrivains, compositeurs ou encore artistes peintre. Ce livre rassemble une somme impressionnante de demeures d'hommes célèbres. Si certains de ces bâtiments sont aujourd'hui devenus des musées comme le Clos Lupin où Maurice Leblanc avait établi ses quartiers à Étretat ou la maison de Claude Monet à Giverny, la plupart des sites mentionnés sont cependant méconnus du grand public. On découvre par exemple la maison natale de Sainte Thérèse de Lisieux à Alençon, la paisible retraite de Jacques Prévert à Omonville-la-Petite ou encore le port d'attache de l'écrivain Georges Simenon à Port-en-Bessin, où naîtront d'ailleurs plusieurs aventures du commissaire Maigret. Maisons célèbre de Normandie, Hélène Martin et Yves Le Couturier. Orep Editions. Prix 25€.

Le livre permet de (re)découvrir les maisons de personnalités en Normandie. - OREP

Les larmes de Jeanne d'Arc

C'est LA star des confiseries rouennaises. Depuis 38 ans, sa recette fait saliver les touristes, attirés par le symbole de la pucelle d'Orléans, et les Rouennais. Créée par le chef chocolatier de la maison Auzou, les larmes sont composées d'une amande grillée à cœur, légèrement nougatinée puis trempée dans le chocolat et roulée dans le cacao. Une friandise douce et craquante à déposer sous le sapin des plus gourmand. Les larmes de Jeanne d'Arc, chocolateries Auzou rue du Gros Horloge et rue des Carmes à Rouen. 9,35 € les 120 g.

Les larmes de Jeanne d'Arc, une confiserie star à Rouen. - Aurélien Delavaud

La Normandie, star du Monopoly

Pour les adeptes des jeux de société en famille, le célèbre Monopoly est un incontournable. Surtout avec la version Normandie, qui plaira aux amoureux de la région. Oubliez donc la rue de la Paix et les Champs-Elysées, et achetez plutôt les villes de Deauville et de Cabourg. Du Mont-Saint-Michel à Lyons-la-Forêt en passant par Vire, les plus belles communes sont représentées. Et ceux qui adorent acheter les gares pourront se rabattre sur celles de Rouen, Caen, Cherbourg et Évreux. Monopoly Normandie, rayons jeux de société des magasins de jouets. À partir de 29€.

Le Monopoly version Normandie, avec les plus belles communes de la région. - Monopolia

Le sucre de pomme

Les sucreries en tous genres ont toujours une place à part au pied du sapin. Alors pourquoi ne pas opter pour des bonbons locaux, fabriqués dans un atelier rouennais ? L'office de tourisme de la ville aux cent clochers vend dans sa boutique des petits bâtonnets de sucre à la pomme ou à la cerise. Un produit qui se vend bien et devient "un incontournable de Rouen", selon l'office de tourisme. Sucre de pomme, 1,80 € le bâtonnet à l'office de tourisme de Rouen.

Le sucre de pomme est un best-seller de l'office de tourisme de Rouen. - Aurélien Delavaud

La Faïence "made in Rouen"

Les cadeaux personnalisables ont toujours la côte. Pour ceux qui recherchent un support original, il est possible de se tourner vers les objets en faïence. À la Fayencerie Augy, à Rouen, les artisans font tout sur place de A à Z. Y compris les décors peints à la main, comme ceux évoquant la Normandie qui rencontrent toujours un franc succès. Fayencerie Augy, 26 rue Saint-Romain à Rouen.

La Fayencerie propose des objets traditionnels et contemporains personnalisables selon les goûts. - Aurélien Delavaud

Du cidre bio à Darnétal

C'est en 1935 que le cidre Ponpon a vu le jour à Rouen. Une brasserie née sur un coup de tête, en famille et qui a perduré au fil des années pour prendre ses quartiers à Darnétal. Elle propose désormais du cidre bio fabriqué juste à côté de la boutique et disponible en quatre formats différents. Pour ceux qui ne goûtent pas à l'alcool, la boutique produit et commercialise aussi du jus de pomme bio et différents produits autour de la pomme, toujours dans le plus strict respect de l'environnement, comme des confitures, des gelées et des biscuits. À noter que la brasserie peut être visitée sur rendez-vous, l'occasion de passer un bon moment en famille ou ente amis. Prix : à partir de 3€ pour une bouteille de cidre. La brasserie Ponpon est située 20 Route de Lyons la Forêt, à Darnétal.

Mug, t-shirt et même coussin peut être personnalisés à la boutique Marc Moileu à Rouen. - Amaury Tremblay

Des objets personnalisés

Pour être sûr d'offrir un cadeau qui fasse plaisir, pourquoi ne pas personnaliser un objet en apparence banal ? T-shirt, coussin, tasse, ... la boutique Marc Moileu se propose d'imprimer tout sur quasiment tout. L'indémodable reste le t-shirt avec une phrase ou une photo et avec la promesse que le dessin tienne au moins 60 lavages. C'est aussi une bonne solution pour un cadeau de dernière minute car il suffit de venir en magasin avec le dessin à imprimer sur une clé USB. Il est même possible de faire appel à leurs services pour mettre en forme ce que vous souhaitez imprimer. En une heure, le marquage est réalisé et vous pouvez repartir avec votre cadeau personnalisé. Marc Moileu sera ouvert le dimanche 24 décembre de 10h à 19h. Prix : à partir de 18,90€ pour une impression sur un t-shirt. Le magasin est situé 45 rue Armand Carrel à Rouen.

A Darnétal, le cidre Ponpon est fabriqué sur place. - Amaury Tremblay

Une œuvre rouennaise

Né en 1943 à Lillebonne, Daniel Authouart est peintre, dessinateur et lithographe. Quelques-unes de ses œuvres sont actuellement exposées à la galerie Rollin à Rouen. L'artiste réalise surtout des lithographies, c'est-à-dire des impressions réalisées sur une pierre calcaire. Daniel Authouart s'attache surtout à retranscrire des scènes de la vie quotidienne : des instantanés pris dans la rue, dans un restaurant ou sur la terrasse d'un café. Autre artiste en vente, Dominique Vervisch qui propose un autre registre mêlant paysage côtier ou urbain. Une œuvre peut être achetée tel quel ou bien encadrée en différentes dimensions par la galerie. Le prix dépend de la taille de l'œuvre et de l'encadrement. À voir sur place à la galerie Rollin, 31 rue Ecuyère à Rouen.

Une œuvre de Daniel Authouart parmi des dizaines d'autres disponibles à la galerie Rollin, à Rouen. - Amaury Tremblay

