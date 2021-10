Rouen. Les vœux de la rédaction rouennaise pour 2019

Une Armada réussie

C'est sans aucun doute l'événement majeur de l'année 2019. L'Hermione, le Belem et d'autres vont s'installer du jeudi 6 au dimanche 16 juin sur les quais de Rouen. On ne peut que souhaiter que la fête soit belle pour les millions de visiteurs qui se presseront pour l'occasion dans la ville aux cent clochers. Une vitrine pour le tourisme, la reconnaissance de la ville et une bouffée d'oxygène pour les commerçants.

Municipales : jouez fair-play

Les manœuvres ont déjà commencé en 2018 pour les élections municipales de 2020, la succession d'Yvon Robert à Rouen, et les enjeux au niveau métropolitain. Souhaitons que le débat soit de qualité et dépasse les querelles personnelles. Enfin, vous savez ce qu'on dit des bonnes résolutions de la nouvelle année...

Travaux : on dit stop

Les Rouennais ont été résilients du point de vue des innombrables chantiers qui, tous en même temps, ont perturbé le quotidien des habitants. De quoi montrer la ville sous son plus jour pour l'Armada, a martelé la métropole. Encore faut-il pouvoir constater une amélioration en 2019 pour calmer le ras-le-bol. Car des chantiers d'envergure sont encore prévus.

Rugby : Allez Rouen !

C'est l'année ou jamais. Le Rouen Normandie rugby est encore invaincu cette saison dans sa poule élite de fédérale 1. L'effectif est définitivement celui d'une équipe de ProD2, l'entraîneur talentueux, le public vibre. Et un futur stade doit bientôt être construit, à la hauteur des ambitions du club. Nous aussi, on aimerait bien les voir jouer au deuxième niveau national, ce qui serait une première pour un club normand.

