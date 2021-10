Caen. Basket (Pro B) : Caen logiquement battu à Roanne

Le match.

On pouvait s'y attendre, le Caen Basket Calvados est revenu battu de Roanne (Loire) 95-77 ce vendredi 14 décembre 2018. Pas mal rentré dans la partie, Caen a fait jeu égal avec le leader de Pro B. Puis le rythme est devenu insoutenable. Distancé en début de deuxième mi-temps, le CBC n'est jamais revenu dans la partie et concède sa 7e défaite de la saison. Au classement, Caen est 16e au goal-average et reste donc non-relégable. Il faudra s'imposer mardi prochain 18 décembre contre Saint-Chamond, pour se donner de l'air à l'entrée de cette période de fêtes de fin d'année toujours cruciale.

La fiche

Roanne - Caen : 95-77 (23-18, 26-20, 22-21, 24-18)

Roanne : Départ : Williams 14, Nyakundi 12, Tanghe 6, Ville 4, Jackson 23. Banc : Brun 2, Bruyas, Meyniel, Prenom 11, Carlino 17, Cavallo 6

Caen : Départ : Clerc 8, Ramseryer 2, Salmon 2, Brooks 24, Marinov 11. Banc : Pope 6, Tolbert 13, Esso Essis, Duwiquet 7, Norelia 4

Revers sur le parquet du leader, la @ChoraleRoanne.

RDV mardi au palais pour battre Saint-Chamond.

pic.twitter.com/7PqiNg37Ep — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) December 14, 2018

