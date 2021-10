Caen. Basket (Pro B) : Caen chute à Roanne (89-63)

Le Caen Basket Calvados s'est incliné 89-63 à Roanne (Loire) ce samedi 10 mars 2018. Avec un effectif encore restreint (Djedje et Clet en réserve, Chelle, Williams, Monteiro et Thondique forfaits pour des pépins physiques), Caen n'a pu rivaliser qu'une mi-temps contre la Chorale avec un cinq de départ inédit (Cornely, Pope, Lemar, Smith, Ramseyer) qui prenait les devants au premier quart (9-18, 7') jusqu'à être rattrapé à la fin de celui-ci (19-22, 10'). C'est ensuite un deuxième quart équilibré qui débouche sur un score où rien n'est joué à la mi-temps (43-42).

Deux joueurs exclus, premier accroc pour Smith

Seulement, la profondeur de banc fait défaut au CBC avec un point inscrit au total par les trois remplaçants. Pas aidés par les cinq fautes personnelles de Sébastien Cape et de Bastien Vautier, quatre joueurs doivent ainsi jouer plus de 30 minutes. Moins en vue que lors de sa première sortie, Greg Smith a passé 36 minutes compliquées avec seulement cinq tirs tentés pour un seul réussi. Plus frais physiquement et sans joueurs exclus, les Roannais l'emportent donc logiquement et prennent la troisième place du classement alors que Caen reste douzième.

La fiche technique

Roanne - Caen : 89-63 (19-22, 24-20, 24-8, 22-13)

Roanne : Départ : Keita 8, Nyakundi 12, Cavallo 2, Tanghe 6, Williams 9. Banc : Ville 1, Jackson 24, Mbala 15, Brun 6, Aboubakar Zaki 6

Caen : Départ : Cornely 6, Pope 13, Ramseyer 19, Lemar 21, Smith 3. Banc : Sidibé, Cape, Vautier 1

