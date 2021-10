Caen. Basket : le CBC n'y arrive toujours pas contre Saint-Chamond (70-85)

Le Caen Basket Calvados a subi ce mardi 20 mars 2018 sa 15e défaite en 18 matchs contre Saint-Chamond (Loire), 70 à 85. Mal entrés dans le match puisque rapidement menés 7-0, les Caennais ont réagi grâce à l'entrée magnifique de Sébastien Cape (12 points, 4 passes et 5 rebonds en première mi-temps) entre la fin du premier quart et le milieu du deuxième et repassaient très brièvement en tête (28-27) à la 13e minute. Seulement, en face une très belle équipe de Saint-Chamond, aussi bien individuellement que collectivement (5 joueurs à 10 points, 110 d'évaluation collective) n'a jamais semblé inquiétée par le CBC, qui a fini par imploser dans le dernier quart. "On a du mal à être tous au même tempo au même moment, on va faire des éclats mais on est jamais les cinq en défense au même niveau" analyse Sébastien Cape.

Déplacement périlleux à Blois

Et le meneur de poursuivre : "on a perdu le match le plus facile de cette période, à domicile contre un adversaire abordable, maintenant il va falloir aller faire l'exploit à l'extérieur". Mardi 27 mars à Blois (Loir-et-Cher), Caen devra en effet se surpasser chez le co-leader de Pro B s'il veut se redonner un peu d'air au classement. Le premier relégable Charleville-Mézières (venu gagner au Palais des Sports la semaine dernière) n'est en effet plus qu'à deux victoires du CBC et vient de l'emporter contre Poitiers. Les dix derniers matchs de la saison régulière s'annoncent passionnants pour le CBC, alors que BJ Monteiro commence à reprendre l'entraînement.

La fiche technique

Caen - Saint-Chamond : 70-85 (20-23, 15-20, 20-18, 15-24)

Caen : Départ : Williams 16, Cornely 15, Vautier, Lemar 8, Smith. Banc : Sidibé, Cape 16, Ramseyer 10

Saint-Chamond : Départ : Staten 4, Hoyaux 20, Milutinovic 17, Paumier 10, Rinna 10. Banc : McGrew 13, Guichard 5, Legat 6, Jaieth, Queta

A LIRE AUSSI.

Basketball (Pro B) : le CBC battu à Saint-Chamond (74-64)

Basket-ball (Pro B, 15e journée) : Le Havre renverse Rouen dans le derby

Basket (Pro B): le Caen BC s'offre sereinement le derby face au Havre

Caen Basket Calvados : relancer la machine à gagner

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais