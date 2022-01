Caen. Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais

Troisième défaite de rang pour le Caen Basket Calvados ce vendredi 15 décembre 2017 contre Blois (Loir-et-Cher). Cette fois-ci c'est à domicile que les Cébécistes ont chuté (69-83), mettant fin à une série d'invincibilité entamée en octobre 2016. D'abord devant au premier quart (22-21) après une entame sérieuse et avec BJ Monteiro de retour de blessure, les Caennais perdent l'avantage après la sortie de ce dernier, qui s'est plaint d'une nouvelle douleur au genou et sont rejoints à 15 minutes de jeu. La suite, c'est une course derrière le score par le CBC, qui maintient un écart autour de 5 points pratiquement toute la deuxième mi-temps, jusqu'à lâcher en toute fin de match pour perdre avec 14 points d'écart.

Réactions

Hervé Coudray (entraîneur de Caen) : "On ne pouvait pas faire mieux avec nos moyens aujourd'hui, on est tombés sur une équipe très bien organisée et . On est en difficulté en ce moment, il va falloir travailler encore plus pour se remettre à gagner et c'est là qu'on va voir ce que vaut vraiment cette équipe."

Mickaël Hay (entraîneur de Blois, sur le Caennais Bastien Vautier, auteur de 14 points et 8 rebonds) : "Ce sera la révélation de la saison en Pro B, c'est un joueur avec beaucoup de talent qui n'hésite pas à aller au contact malgré son jeune âge."

La fiche.

Caen - Blois : 69-83 (22-21, 14-19, 16-19, 17-24)

Caen : Williams 15, Sidibé 4, Cape 9, Monteiro 2, Cornely 8, Chelle 6, Pope 8, Clet, Djedje, Vautier 14, Ramseyer 3

Blois : Augustin-Fairell 4, Monclar 16, Thibedore, Ndoye 6, Potens, Hieu-Courtois 12, Doumbia 4, Johnson 15, Ballo 1, Brooks 25

