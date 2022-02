Caen. Le Caen Basket Calvados peut se satisfaire de ses débuts en Pro B

Après dix matchs en Pro B, le Caen Basket Calvados compte cinq victoires pour autant de défaites après l'encourageant 83-86 contre Poitiers de mardi 19 décembre 2017. L'entraîneur Hervé Coudray, fait le bilan du début de saison.

Cette année 2017 se termine plutôt mal pour vous, on suppose que c'est un regret vu comment elle avait commencée ?

"On est à cinq victoires et cinq défaites, Charleville est à 0 et il y en a d'autres à 2 victoires donc ce n'est pas catastrophique encore, et il ne faut pas oublier que là on a joué le match contre Blois avec aucun étranger en fin de match, entre les blessés et les sanctionnés".

Où en est BJ Monteiro de sa rechute au genou ?

"Ce n'est pas vraiment une rechute en fait, pendant la période où il a été arrêté il a perdu une masse musculaire importante sur le quadriceps et donc actuellement quand il joue le muscle n'est pas assez puissant pour protéger son tendon rotulien, il a besoin de récupérer cette masse musculaire, cela prendra quelques semaines".

Pratique. Prochain match du CBC à domicile, vendredi 12 janvier 2018 à 20h contre Nantes.

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Tennis de Table (Pro A) : le Caen TTC s'offre un dernier espoir pour le maintien !

Ligue 1: piégeux terroir après frissons d'Europe

Roland-Garros: où en sont les Français?

Ligue 1: Paris leader, Bordeaux 4e, Lorient respire