Caen. Basket : le CBC se relance en écrasant Aix-Maurienne 63-96

Carton plein pour le Caen Basket Calvados vendredi 22 décembre 2017 à Aix-Maurienne (Savoie) qui s'impose 63-96. Après une série de quatre défaites, cette correction arrive à un moment inattendu alors que Gregg Thondique, Marc-Eddy Norelia et BJ Monteiro sont toujours absents, et relance la machine à gagner qu'était le CBC en octobre-novembre. Cette victoire est d'autant plus belle pour les Caennais que l'entraîneur Hervé Coudray a effectué beaucoup de rotations dans son équipe : chaque joueur a marqué contre Aix-Maurienne et hormis le jeune Johan Clet (8 minutes), tous ont joué au moins 14 minutes.

Le joueur : David Ramseyer

Il n'a peut-être pas été le meilleur joueur mais il faut souligner la belle réaction de David Ramseyer. Critiqué avec Jarvis Williams par son entraîneur en conférence de presse après la défaite contre Poitiers pour son manque de calme qui a causé son exclusion, le joueur Franco-Suisse a réagi de la plus belle manière en inscrivant dix points et quatre rebonds en seulement 16 minutes de jeu avec un 5/6 au tir qui contraste avec son 1/3 du match précédent. C'est de loin le meilleur match de David Ramseyer depuis son arrivée à Caen. Ne reste plus qu'à confirmer.

La fiche technique

Aix-Maurienne - Caen : 63-96 (15-29, 15-20, 19-18, 14-29)

Aix-Maurienne : Suhard 5, Sweetney 4, Gide 7, Turam-Ullien, Mendy 4, Atamna 6, Williams 18, Dominique 2, Corre 2, Gouacide, Nkounkou, Kelly 15

Caen : Djedje 6, Clet 3, Vautier 10, Sidibé 10, Cape 14, Cornely 9, Pope 9, Ramseyer 10, Williams 17, Chelle 8

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais

Basketball (Pro B) : le CBC battu à Saint-Chamond (74-64)

Le RMB défait de justesse à Lille

Le Rouen Métropole Basket doit rebondir face à Aix-Maurienne