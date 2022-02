Caen. Basket (Pro B) : Caen ne se reprend pas face à Poitiers (83-86)

Nouvelle défaite du Caen Basket Calvados vendredi 19 décembre 2017 sur le score de 83-86 face à Poitiers (Vienne). Malgré les absences de Gregg Thondique et BJ Monteiro, le CBC a montré un visage conquérant dans le premier quart-temps remporté 28-15. Mais 34 fautes sanctionnées provoquant 42 lancers francs et trois joueurs exclus (Ramseyer et Vautier pour 5 fautes, Williams pour une faute technique) ont précipité la chute du CBC qui a malgré tout tenu tête avec un intérieur Pope-Djedje inédit, jamais travaillé à l'entraînement. Sans une maladresse aux lancers francs avec six ratés consécutifs dans le money-time, Caen aurait pu se rassurer contre un adversaire à sa portée.

Le fait de match

Le troisième quart a été catastrophique pour le CBC. Alors que le score est encore de 47-39 à la pause, les Normands commencent à être sanctionnés par énormément de fautes, à l'image de Bastien Vautier et ses 4 personnelles contraint de rester sur le banc pour ne pas être exclu. David Ramseyer prend sa place et, alors que Poitiers est revenu à 53-52. Il rate deux lancers francs puis enchaîne deux fautes personnelles et est expulsé après ses cinq fautes en seulement neuf minutes de jeu. Caen est dépassé et encaisse 30 points dans ce troisième quart.

Les réactions

Ludovic Chelle, arrière de Caen : "C'est difficile à analyser, eux ont élevé leur niveau de jeu et nous on a peu de rotation, même si ceux qui ne jouent pas d'habitude ont été bons ce soir. On a fait des erreurs qui les remettent dans le match. Pourtant physiquement on était bien préparés, on avait géré pour ne pas arriver fatigués aujourd'hui. C'est des détails qui nous coûtent, l'arbitrage aussi nous handicape même si ce n'est pas ça qui nous fait perdre."

Hervé Coudray, entraîneur de Caen : "On aurait pu faire un miracle en gagnant, mais on savait qu'on était amoindris et dépourvus de rotations sur les postes 3 et 4. On est vite dépourvus dans le jeu intérieur : Bastien (Vautier) 13 minutes 5 fautes, et David (Ramseyer) 9 minutes 5 fautes. Jarvis (Williams) aussi se retrouve dans les vestiaires. Malgré ça on a rien lâché, on arrive à revenir, mais on a fait tellement d'erreurs... J'en veux aussi à David (Ramseyer) et Jarvis (Williams) qui ont lâché leurs partenaires avec leur attitude, on ne peut pas reprocher à Eddy (Djedje) de rater deux lay-ups en fin de match car normalement ce n'est pas à lui de finir le match.

La fiche technique

Caen - Poitiers : 83-86 (28-15, 19-24, 18-30, 18-17)

Caen : Williams 1, Sidibé 4, Cape 18, Cornely 13, Chelle 9, Pope 16, Clet, Djedje 2, Vautier 8, Ramseyer 2

Poitiers : Tarrant 24, Blanc 4, Goods 21, Joseph 14, Guillard 4, Doumbouya 2, Collier 13, Faye 3, Harley 1

