Caen. Basket : Caen veut rester maître dans son antre

Le Caen Basket Calvados vient d'enchaîner pour la première fois depuis octobre 2016 deux défaites en championnat (102-76 à Orléans puis 74-64 à Saint-Chamond), même si le niveau n'est plus le même qu'en Nationale 1, les esprits des joueurs et de leur entraîneur n'étaient plus habitués à pareille situation. De retour à domicile pour les deux derniers matchs avant les fêtes contre Blois (Loir-et-Cher) vendredi 15 décembre puis Poitiers (Vienne) mardi 19 décembre, les Caennais vont chercher à remettre la machine en marche dans un Palais des sports où ils sont rois.

Monteiro enfin de retour

"La confiance n'est pas entamée après deux défaites à l'extérieur, assure le coach Hervé Coudray. On ne peut pas vraiment parler de contre-performances car c'étaient deux très bonnes équipes. C'est important de continuer à prendre les matchs un par un pour ne pas se mettre de pression". Un Palais des Sports toujours très rempli s'attend à retrouver son meilleur joueur BJ Monteiro, enfin de retour. "On le sent à la présentation des équipes tout le monde est excité, le public est d'une ferveur exceptionnelle ici" se réjouit quant à lui Thomas Cornely.

