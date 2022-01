Caen. Basketball (Pro B) : le CBC battu à Saint-Chamond (74-64)

Le Caen Basket Calvados enregistre une deuxième défaite de rang ce vendredi 8 décembre 2017 à Saint-Chamond (Loire). Battus 74-64, les Caennais ont eu un déchet inhabituel dans le premier quart avec sept ballons perdus, entraînant un retard de dix points au terme du premier quart (19-9). La réaction, timide, au deuxième tiers (15-19) n'a pas suffi pour vaincre des Couramiauds emmenés par Jonathan Hoyaux (21 points et 7 rebonds), qui n'ont plus jamais lâché leur avantage au score (18-16 puis 22-20).

Caen est sixième

Avec cette défaite, Caen se fait rejoindre par son adversaire du soir au classement et pointe désormais à la sixième position. La dernière fois que les Cébécistes ont enchaîné deux défaites, c'était en octobre 2016 en Nationale 1. Le retour dans leur antre du Palais des Sports fera le plus grands bien aux Cébécistes lors des deux prochains matchs contre Blois vendredi 15 décembre et Poitiers mardi 19.

La fiche technique

Saint-Chamond - Caen : 74-64 (19-9, 15-19, 18-16, 22-20)

Saint-Chamond : Staten, Anderso 11, Hoyaux 21, Guichard 17, Hergott, Legat 5, Milutinovic 6, Paumier 7, Rinna 7, Jaiteh, Queta

Caen : Williams 15, Sidibé 7, Cape 6, Cornely 10, Chelle 5, Thondique 4, Pope 5, Clet, Vautier 10, Ramseyer 2

