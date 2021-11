Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 3 Avril

Ce mardi, le quinté se court sur l'hippodrome d'Enghien, épreuve de haies, dans le prix Rose or No, sur la distance de 3800 mètres.

15 chevaux seront au départ à 13h50 après le forfait du numéro 9.





Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 2 Divapour, qui vient de réaliser une belle performance pour ses débuts parisiens et qui va cette fois ci tenter de monter sur la plus haute marche du podium, et le numéro 8, Rexon du Ronceray, qui vient d'effectuer une rentrée pleine de promesses, et qui approche de son top niveau.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 1 Rose d'Anjou, qui a un lourd fardeau à porter mais qui est assurément la jument de classe du lot.





Il ajoute à sa sélection les numéros 15 Gratia Plena, le 10 Quoliglote, le 3 Cigliano, le 11 Questimato, et le 14 Ninive..

Voici donc le rappel de sa sélection : 2 - 8 - 1 - 15 - 10 - 3 - 11 - 14

Bons gains à tous et à demain !