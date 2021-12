Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 14 Avril

Ce samedi, le quinté se court de nouveau sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix du Château Gaillard . 16 chevaux en découdront sur la distance de 2700 mètres avec un départ qui sera donné à 15h08.

Pour ce quinté, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 10 Rivière Espérance, qui retrouve Franck Nivard pour ce bel engagement et qui s'annonce redoutable, et Image of SF, qui vient de courrir sagement en prévision de cette course et qui aura elle Jean Michel Bazire au sulky. Il ajoute à sa sélection le numéro 2 Reflet Gédé, cheval de classe, qui est déférré alors qu'il effectue une rentrée ce qui incite à la méfiance. Ce numéro 2 qui sera son coup de coeur du jour.

Il complète sa sélection avec les numéros 6 Ribélinos, le 15 Power of Love, le 12 Ryder de Tagor, le 9 Roxane de Baumée, et le 7 Raz de Marée Honey.

Voici donc le rappel de sa sélection : 10 - 16 - 2 - 6 - 15 - 12 - 9 - 7

Bon gains à tous et à demain !