Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 7 Avril

Ce samedi, c'est de nouveau sur l'hippodrome de Vincennes que se court le quinté dans le prix du Tréport.

16 chevaux vont s'affronter sur la distance de 2700 mètres pour un départ qui sera donné à 15h08.

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 8 Roi vert, qui a mis du temps à retrouver son top niveau mais qui est maintenant au summum de sa condition et qui tentera de prendre sa revanche sur le numéro 12 Texas Charm, qui vient de devancer son favori. Si ce Texas Charm confirme la grosse impression laissée dernièrement et s'il daigne se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours, il est certain qu'il jouera la gagne.

Pour lutter avec ses favoris, Sébastien ajoute le numéro 2 Quick viervil, qui a franchi un palier ces derniers temps, ce Quick viervil qui sera son coup de coeur du jour.

Il ajoute à sa sélection les numéros 4 Speedy Blue, le 10 Quéla rive, le 9 Sud, le 11 Profile de Rossi, et le 14 Quinoa du Gers.

Voici donc le rappel de sa sélection : 8 - 12 - 2 - 4 - 10 - 9 - 11 - 14

Bon gains à tous et à demain !