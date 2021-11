Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 10 Avril

Ce mardi c'est sur l'hippodrome d'Enghien que se dér oulera le quinté du jour. 15 sauteurs vont s'affronter dans le Prix de La Rochelle, sur la distance de 3800 mètres sans le numéro 5 qui est non partant. Le départ de cette épreuve sera donné à 13h50.

Pour ce quinté, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 7 Pouchki de Somoza, qui est situé dans une zone de poids qui peut lui permettre de vaincre à ce niveau, et le numéro 6 Lagunak, qui a déjà devancé son favori sur ce parcours et qui peut donc rééditer même si le poids n'est plus le même.

Il ajoute à sa sélection le numéro 13 Rafale Précieux, qui vient de rassurer après deux chutes en se classant deuxième et qui peut donc une nouvelle fois démontrer ses qualités s'il passe sans problèmes les différents obstacles du parcours.

Il complète sa sélection avec les numéros 9 Estrela Brage, le 4 Pokerdor, le 11 Avellino, le 1 Rose de Grugy, et le numéro 2 Sandy Cay.

Voici donc le rappel de sa sélection : 7 - 6 - 13 - 9 - 4 - 11 - 1 - 2

Sébastien, qui hier, vous a donné le tiercé dans le désordre.

Bon gains à tous et à demain.