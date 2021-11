Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 9 Avril

Ce lundi , c'est sur l'hippodrome de Saint Cloud que se déroulera le quinté du jour. 16 galopeurs en découdront sur la distance de 21 00 mètres avec un départ qui sera donné vers 13h50 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 3 Diodoros, qui après une bonne rentrée pourrait trouver son jour dans cette épreuve, et le numéro 4 Wellmond, qui vient d'effectuer une très belle course pour son premier handicap et qui pourrait cette fois ci se rapprocher de la plus haute marche du podium.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 15 Botanique, qui se déplace en région parisienne avec de hautes prétentions, et qui pourrait à l'issue d'un bon parcours inquiéter ses favoris.

Il ajoute à sa sélection les numéros 6 Galéo des flandres, le 16 Sirocco de Pame, le 11 Earl of Fire, le 10 Schiller Damon, et le 2 Zimri. .

Voici donc le rappel de sa sélection : 3 - 4 - 15 - 6 - 16 - 11 - 10 - 2

Bon gains à tous et à demain !