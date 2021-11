Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 27 mars

Hier, Sébastien vous a donné le tiercé dans le désordre.

Ce mardi, le quinté se court sur l'hippodrome de Saint Cloud, le Prix du Languedoc, et réunit 18 chevaux sur la distance de 2100 mètres.

Le départ sera donné à 13h50 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille 2 bases : le numéro 17 Talk About, qui à ce poids, se retrouve très bien placé pour monter sur la plus haute marche du podium, et le numéro 3 Touch of Rock, qui sera aidé dans sa tâche par Cristophe Soumillon en très grande forme actuellement.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 4 Beaurepaire, qui a l'avantage d'avoir fait une bonne course de rentrée et qui peut donc participer à l'arrivée.

Il ajoute à sa sélection les numéros 2 Rich Coast, le 10 Zach Hope, le 13 Secret Land, le 15 Tiger Tango, et le 5 Parkori.

Voici donc le rappel de sa sélection : 17 - 3 - 4 - 2 - 10 - 13 - 15 - 5

Bon gains à tous et à demain !