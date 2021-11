Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 28 mars

Ce mercredi, l'hippodrome de Marseille Borely accueille la 2 éme étape du grand national du trot. 16 chevaux tenteront à 13h50 de marquer de précieux points pour le maillot jaune de leader.

Et il apparait logique d'accorder un large crédit aux deux bases qu'il vous conseille: le numéro 1 Soleil du Fossé , qui devrait briller dans cette épreuve vu l'impression visuelle qu'il a laissé lors de sa derniére course, et le numéro 10 Topaze de Gournay, jument trés réguliére qui bénéficie d'un engagement en or.

Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille le numéro 3 Riskaya qui sans incident devrait terminer dans le quinté, cette Riskaya qui sera son coup de coeur du jour.

Il ajoute à sa sélection les numéros 5 Tsar du tonnerre, le 4 Riviera vici, le 2 supervisor, le 7 Queur de l'Ante, et le 8 Ribelinos.

Voici donc le rappel de sa sélection : 1 - 10 - 3 - 5 - 4 - 2 - 7 - 8

Bons gains à tous et à demain !