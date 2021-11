Frau : "Je ne suis pas à 100%"

Il est des indices qui ne trompent pas ou quand le doute qui se lit sur le visage d'un joueur phare a de quoi laisser perplexe. En conférence de presse ce vendredi matin, l'attaquant du Stade Malherbe Caen, Pierre-Alain Frau a eu beau conclure son intervention d'un "il faut rester optimiste", ses déclarations relevaient plus de la mauvaise nouvelle que de la bonne.

"A cause de cette douleur au tendon, je ne peux jamais être à 100%", a ainsi confié l'ancien attaquant du Losc, arrêté en janvier pour soigner cette blessure qui mérite visiblement plus de repos et de soins. "J'aimerais bien être à 100%, et comme ce n'est pas le cas, il faut donc s'adapter, ne pas pleurer et serrer les dents". PAF a cependant assuré que cette blessure ne le contraint pas à changer sa manière de jouer. Quant à savoir s'il se sent bien à Caen, il a tout de suite botté en touche en expliquant que ça ne regardait que lui.

A sa décharge, Pierre-Alain Frau évolue dans un contexte particulier ces dernières semaines, qui ne favorisent pas le repos que sa gêne au tendon nécessite. Au début de l'année, le staff malherbiste annonçait que pour soigner complètement une telle blessure, il fallait compter sur plusieurs mois d'arrêt. Difficile pour les dirigeants bas-normands de se passer des services de leur joueur phare, d'autant que le jeune attaquant Mbaye Niang peine à soigner une cuisse.



Audio > La réaction de Pierre-Alain Frau avant de défier Ajaccio dimanche 1er avril pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.