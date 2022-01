Pierre-Alain Frau ou le casting manqué du Stade Malherbe

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Considéré comme une bonne recrue après le départ de Youssef El Arabi, PAF n'aura jamais fait oublier l'attaquant marocain aux supporters de Malherbe, en ne marquant que six buts en 32 matchs de championnat. Gêné par les blessures et plus proche de sa fin de carrière que de ses débuts, Pierre Alain Frau ne s'est en plus jamais adapté à l'environnement malherbiste... Dommage.



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Mal à l'aise en dehors et sur le terrain, Pierre-Alain Frau a totalement manqué sa première saison à Malherbe. Sûrement sa dernière. Son visage fermé tout au long de l'exercice 2011-2012 a souvent traduit son manque d'impact dans le jeu malherbiste. A opposer à son large sourire sur la pelouse de Lille à l'issue du match dans le Nord (36e journée, défaite 3-0) qui en disait long sur le plaisir qu'il avait à retrouver ses anciens partenaires après une saison bien terne. Sa douleur au tendon d'Achille l'a énormément handicapé. Il aurait d'ailleurs certainement mieux valu qu'il soit à l'arrêt plusieurs mois pour soigner cette blessure, l'hiver dernier. Un beau gâchis car Pierre-Alain Frau, du haut de son expérience, de sa qualité de frappe et de sa capacité d'accélération, ne restera pas dans la mémoire des supporters. Ses nombreux ratés devant le but et sa panenka manquée contre Ajaccio (0-0, 30e journée) laissent un goût très amer.



Sylvain Letouzé - Consultant

La très mauvaise pioche... Facile à dire quant il s'agit de tirer un bilan, alors que son arrivée à Caen avait été unanimement saluée. Seulement voilà, dix mois sont passés et le jugement sur pièce est très éloigné des espérances. Arrivé avec le statut de "Star" à Malherbe, c'était vite oublier qu'il était remplaçant à Lille et que quand il entrait en jeu, ses pourvoyeurs de ballons se nommaient Hazard ou Gervinho, entre autres. Le choc a dû être terrible pour lui en arrivant en Normandie. Positionné de manière préférentielle dans un rôle de faux numéro 10 derrière l'attaquant de pointe, il a fait montre (trop rarement toutefois) d'un touché de balle d'exception et d'une qualité intrinsèque supérieure à celle développée par tous les autres offensifs du club. Entre ses difficultés d'adaptation sur, et en dehors du terrain, ses désaccords avec Dumas, et une blessure récurrente au tendon d'Achille, Frau n'a jamais offert le rendu attendu. Les supporters retiendront cette "fameuse" Panenka manquée contre Ajaccio et les points perdus avec. Reste l'avenir ? Souhaitons juste qu'il trouve un autre club en L1, car le garder serait hyper-pénalisant pour les finances du club.



Statistiques

32 matchs dont 26 comme titulaire

6 buts marqués

1 passe décisive

4 cartons jaunes

1 carton rouge

14e saison en Ligue 1

1ere saison sous le maillot malherbiste

