Jerry Van Dam, un tour et puis s'en va

Thibault Deslandes - Journaliste radio

"Approximatif", c'est le mot qui qualifie le mieux Jerry Van Dam. Venu de Lille pour solidifier un peu la défense, le latéral droit n'aura jamais réellement convaincu (sauf Franck Dumas). Souvent mauvais dans ses choix tactiques et beaucoup trop porté vers l'avant alors que Malherbe avait d'abord besoin d'un défenseur solide. Il aura quand même réussi à rendre deux ou trois belles copies dans la saison... Trop Insuffisant.

Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Jerry Van Dam a incontestablement progressé pour sa première saison complète en Ligue 1. Dommage pour le Stade Malherbe qu’il soit parti de loin, lui qui n’était clairement pas au niveau de la L1 en début de championnat. Ce manque d’expérience s’est fait plusieurs fois sentir, dans des moments cruciaux. En toute fin de match contre Evian par exemple, alors que Malherbe mène au score, c’est lui qui envoie le ballon en corner, alors qu’Alexis Thébaux lui avait bien stipulé de lui laisser le cuir. L’égalisation qui s’en suivit coûta deux précieux points au SMC qui auraient suffi en fin de saison pour se maintenir. Jerry Van Dam semble aussi avoir beaucoup progressé dans l’approche psychologique de ses matchs. Dans un contexte tout autre à Lille la saison prochaine, il pourrait faire une excellente doublure dans le couloir droit.

Sylvain Letouzé - Consultant

Un début de saison catastrophique avec des placements ubuesques et une qualité technique laissant à désirer. L'année 2012 fut moins mauvaise pour lui même si l'on a jamais atteint des sommets à ce poste, loin s'en faut. Après un an en prêt, il va retourner dans l'effectif lillois. Calvé arrive à Caen pour occuper le flan droit. Sera-ce mieux ? Espérons. Statistiques 36 matchs dont 36 comme titulaire 1 but marqué 0 passe décisive 7 cartons jaunes 0 carton rouge 5e saison en Ligue 1 1ere saison sous le maillot malherbiste

A lire également :

> Proment a rempli son contrat

> Pierre-Alain Frau ou le casting manqué du Stade Malherbe

> Malherbe peut dire merci à Benjamin Nivet

> Mbaye Niang, la pépite malherbiste qui cherche son chemin

> Aurélien Montaroup a encore beaucoup de choses à prouver

> Thomas Heurtaux s'est révélé à la Ligue 1... et à l'Europe

> Nicolas Seube à l'heure de la reconversion

> Alexis Thébaux, héros malherbiste appelé à migrer