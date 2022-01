Proment a rempli son contrat

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Sa saison avait commencé sur un boulet de canon grâce à un but extraordinaire contre Valenciennes mais pour autant, elle n'aura pas été "La" meilleure de "Greg Proment" avec Malherbe. Moins décisif, moins imposant au millieu de terrain que par le passé. Comme Benjamin Nivet, le poids des années s'est fait sentir mais comme Benjamin Nivet, il fut loin d'être le Malherbiste le moins en vue...



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Heureusement qu'il a été là, surtout pour stabiliser l'équipe sur le plan mental dans les moments difficiles. Et ils furent nombreux. Après les départs l'été dernier dans l'entre-jeu de Damien Marcq, Thibault Moulin et Sambou Yatabaré, il a su tenir sa place. Parfois à court de jus, il est apparu plus régulier que son compère du milieu de terrain cette saison, Nicolas Seube. Difficile de construire l'avenir de la récupération caennaise autour de lui, compte tenu de son âge (33 ans).



Sylvain Letouzé - Consultant

A l'image de Seube, Proment a souffert cette année. Alors bien sûr, son abnégation est toujours la même, mais la vitesses des milieux adverses l'ont fait souvent plier. Son avenir est encore indéfini. Une année supplémentaire avec le SMC ? Pas certain. Il est un des symboles de la fin de la "génération 2005", des Seube, Leca ou Nivet qui furent les cadres ces dernières saisons et qui ont vécu un exercice 2011-2012 très difficile, autant physiquement que psychologiquement.



Statistiques

33 matchs dont 25 comme titulaire

2 buts marqués

2 passes décisives

9 cartons jaunes

0 carton rouge

14e saison en Ligue 1

12e saison sous le maillot malherbiste



