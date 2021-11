Caen-Ajaccio : 53% des sondés optimistes

A un peu plus d’une heure du coup d’envoi et selon notre sondage, 53% des internautes de tendanceouest.com ayant accepté de voter, ont opté pour une victoire du Stade malherbe Caen sur Ajaccio. Ils sont cependant 43% a pensé que les Corses viendront s’imposer sur la pelouse du stade Michel d’Ornano, ce dimanche 1er avril. Ils sont 5% a misé pour un match nul.



En Ligue 1, Ajaccio n'est venu qu'une seule fois à Caen. C'était au cours de la saison 2004/2005. Les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul (2-2), avec deux buts signés Sébastien Mazure, côté caennais. Caen-Ajaccio, un match à suivre en direct sur tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45, ce dimanche 1er avril.

Audio > Des supporters de Malherbe interrogés vendredi 30 mars à l'entraînement donnent leur avis avant Caen-Ajaccio.