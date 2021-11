Caen-Ajaccio (0-0) : Malherbe goûte à la zone rouge

Prendre ses responsabilités. Aller déposer son ballon tranquillement sur le point de penalty pour ensuite exécuter la sentence. La tâche n’est pas simple, et se complique toujours quand l’arbitre décide de refaire tirer le coup de pied de réparation. Pierre-Alain Frau en a fait l’amère expérience ce dimanche 1er avril, après avoir, pensait-il, ouvert le score. Plutôt que d’envoyer le ballon une deuxième fois au même endroit, l’attaquant malherbiste changea d’option et tenta une panenka qui vint mourir sur la barre transversale (40e). Les Rouge et Bleu manquaient ni plus ni moins l’occasion de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance.

Une avance qui n’aurait pas été imméritée tant les hommes de Franck Dumas ont dominé la première mi-temps. Ce même Pierre-Alain Frau avait lancé une première missive dès la 5e minute de jeu de l’extérieur de la surface de réparation, avant que Kandia Traoré, titulaire en pointe, n’enveloppa une bonne frappe du gauche qui vint elle aussi s’écraser sur la barre adverse (13e).

Malgré la domination évidente des Caennais, les Corses manquaient le coche de peu. Sur deux contres, les hommes d’Olivier Pantaloni passèrent tout proches de faire la différence. Il fallut une superbe sortie de la part d’Alexis Thébaux dans les pieds de Johan Cavalli (15e), puis un excellent retour de Jérémy Sorbon sur sa ligne pour sortir un tir d’Eduarado (24e), pour empêcher les visiteurs d’ouvrir le score.



Thébaux sauve les meubles



Cinq minutes après le retour des vestiaires, une autre occasion frustra à nouveau le stade Michel d’Ornano. Après une bonne incursion côté gauche de Thomas Heurtaux monté aux avant-postes, Frédéric Bulot expédia un centre à la fois enveloppé et fuyant qui arriva dans les pieds de Livio Nabab. L’attaquant caennais s’exécuta avant de voir son tir atterrir devant Benjamin Nivet qui contré, regarda Pierre-Alain Frau tentait sa chance. Mais le ballon passa de peu à côté de la cage corse (50e).

Malgré l’entrée sur la pelouse de Lenny Nangis peu avant l’heure de jeu, Caen peinait à se procurer de nouvelles occasions. Au contraire, les Corses restaient dangereux par intermittence. Sur un coup-franc bien tiré de Johan Cavalli, Fousseni Diawara manquait de peut d’attraper le cadre de la tête (63e).

Il fallut ensuite attendre la 75e minute pour voir les Rouge et Bleu tenter à nouveau leur chance. Benjamin Nivet bien cerné par la défense corse tenta alors un lob qui finit sa course juste au dessus de la cage adverse.

Sans un dernier un-contre-un remporté par Alexis Thébaux devant Eduardo (88’), Malherbe aurait pu sortir vaincu de ce duel. Avec cette contre-performance, les Caennais ne peuvent sortir de la zone de relégation, dans laquelle ils sont plongés à l’occasion de cette 30e journée de Ligue 1. Le penalty manqué en première mi-temps a fini par pesé bien lourd…





La feuille de match

CAEN-AJACCIO : 0-0 (0-0)

Dimanche 1er avril 2012 - 30e journée de Ligue 1



Cartons jaunes : Nangis (78’) pour Caen, Mostefa (39e), Medjani (41e), Diawarra (53e) et Ilan (68’) pour Ajaccio

Caen : Thébaux - Sorbon, Leca, Heurtaux, Montaroup - Proment, Nivet, Bulot (Fajr, 78’), Nabab (Deroin 85’) - Frau, Traoré (Nangis, 58’)

Ajaccio : Ochoa - Poulard, Diawara, Medjani, André - Pierazzi, Mostefa, Cavalli (Lasne), Tiberi - Ilan (Samaritano, 70’), Eduardo