SM Caen : La Ligue 2 ? C'est tout droit !

Après deux matchs comme ceux fournis par les Normands à Dijon la semaine dernière et face à Ajaccio ce dimanche, difficile d'espérer mieux que de se retrouver en zone de relégation... La rédaction de l'émission Tendance Sports s'est portée au chevet du malade "rouge et bleu" et le constat n'est pas reluisant...

