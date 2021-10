Tendance Sports : La Corse sous le feu des critiques

Partie 1 : La Coupe de France voyait son 7e tour se disputer tout ce week-end et quatre clubs de la région étaient en course. Un bilan mi-figue-mi-raisin pour nos bas-normands puisque si l'AS Cherbourg (Nat) et l'US Avranches (CFA) se sont qualifiés, l'US Alençon (DH) et l'USON Mondeville sont quant à eux éliminés...

Partie 2 : Toujours en football, mais cette fois hors du terrain, la Carte blanche était consacrée ce lundi midi aux problèmes liés au football en Corse. Samedi soir, le bus du SM Caen a été attaqué à coup de pierre avant son arrivée au stade d'Ajaccio. Malheureusement, il ne s'agit que d'une nouvelle affaire pour le football dans l'île. Une affaire de trop pour notre consultant...

SM Caen/ bus caillassé : relaxe générale du tribunal !

