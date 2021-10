Tendance Sports / SM Caen : Rien ne va plus à Caen !

Après leur 3e défaite consécutive, les Malherbistes se retrouvent à seulement 4 points de la zone de relégation. Sans jus, les hommes de Franck Dumas, bien que floués par une exclusion scandaleuse de Nabab n'ont cependant rien montré dans le Forez. Le danger se rapproche et Nicolas Seube a tiré la sonnette d'alarme. Retrouvez le débat de la rédaction sur la situation inquiétante des caennais. Dans cette partie, retrouvez également les Tops et Flops du week-end avec du football en Coupe de Basse-Normandie et du rugby féminin notamment...



Partie 1 : ASSE-SMC : Retour sur le match St-Etienne-Caen avec Thibault Deslandes, Maxence Gorreguès et Sylvain Letouzé. Malherbe dans de sals draps ? Assurément !

Partie 2 : Carte blanche : Patrice Garande mérite un club de Ligue 1 !

Partie 3 : Les Tops et Flops de la semaine : Les interviews, Stéphane Lejeune du FC des Etangs football et Mathilde Tapin de l'Ovalie Caennaise Rugby.