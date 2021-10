Tendance Sports : Caen-Dijon et 1, et 2, et 3-0 !

Lors de cette émission, Thibault Deslandes, Maxence Gorreguès et Sylvain Letouzé sont revenus sur la belle victoire du SM Caen dimanche soir face à Dijon (3-0). Retrouvez les réactions de Franck Dumas, Romain Hamouma, Thomas Heurtaux et Alexis Thébaux au travers des analyses de cette partie plus serrée que le score ne le laisse paraître... Egalement au menu, les tops et les flops de la semaine dans le sport bas-normand et la carte blanche qui cette semaine, est adressée au Malherbe Normandy Kop pour son retour en tribune.

Partie 1 : Retour sur le match SM Caen-Dijon avec en bonus, un Best-of des trois buts normands en direct sur l'antenne de Tendance Ouest.

Partie 2 : Les tops et les flops de la semaine, du handball, du basket, de la pétanque ou encore du football avec notamment l'interview de Christophe Duboscq l'entraîneur de l'US Granville.

Partie 3 : La carte blanche, le coup de coeur de Sylvain Letouzé sur le retour du MNK à d'Ornano.