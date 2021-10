Tendance Sports / SM Caen : Ajaccio, indigestion et regrets !

Au menu de ce 13e numéro de Tendance Sports, la rédaction s'est penchée sur les conclusions d'une amère 14e journée de Ligue 1 pour le SM Caen. La déception, Franck Dumas et Benjamin Nivet l'ont commentée, Thibault Deslandes, Maxence Gorreguès et Sylvain Letouzé sont quant à eux revenus sur le faible niveau d'un match de Ligue 1 qui n'en avait que le nom.

Retrouvez également et comme chaque semaine, les Tops et les Flops du sport en Basse-Normandie avec entre autres, les interventions de Sébastien Leriche l'entraîneur de la JS Cherbourg Handball défaite à Lanester et de Samuel Lereculer, responsable des Marsouins d'Hérouville en Water Polo...

Partie 1 : Le match Ajaccio-SM Caen au crible

Partie 2 : Les Tops et Flops de la semaine

