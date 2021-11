Deux roux pour des deux-roues !

Cette campagne met en scène sous forme de vidéo deux acteurs qui ont des cheveux roux. Autrefois vu comme des sorciers, les roux sont actuellement très en vogue et auraient semble-t-il pris leur revanche sur leurs nombreux détracteurs. C'est l'assurance AMV qui a profité de cette tendance en créant cette campagne de pub à prendre au second degré. Une campagne illustrée par cinq publicités de 15 secondes. L'assurance de deux-roues a réalisé ici une campagne publicitaire plus ou moins surprenante, étonnante et drôle. Un marketing efficace avec des roux pour des deux-roues.